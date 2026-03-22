Энергосистема Кубы полностью отключилась в третий раз за месяц

На Кубе произошёл очередной энергетический коллапс — вся страна вновь осталась без электричества. Это уже третий масштабный блэкаут за последние недели. Как сообщили в национальной энергетической компании, полное отключение произошло вечером 21 марта. В один момент была остановлена вся электроэнергетическая система страны.

Источник: Life.ru

По данным специалистов, предыдущие сбои произошли совсем недавно — 4 и 16 марта. Несмотря на попытки восстановить подачу электричества, перебои в разных регионах продолжались, а теперь система вновь не выдержала нагрузки.

Масштабные отключения могут повлиять не только на бытовую жизнь граждан, но и на экономику острова.

Ранее Life.ru писал, что недавно США запретили поставки российской нефти на Кубу, что может ударить по энергетике страны. В условиях санкционного давления острову становится всё сложнее поддерживать стабильную работу системы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше