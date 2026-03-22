«Ренхап»: в Южной Корее при пожаре на заводе погибли 14 человек

Источник: Аргументы и факты

В городе Тэджон в Южной Корее в результате крупного пожара на заводе по производству автомобильных комплектующих погибли 14 человек, еще 60 получили травмы. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

В настоящее время проводится ДНК-анализ для установления личностей всех погибших.

По словам главы Национального пожарного агентства Ким Сын Рена, власти намерены приложить все усилия для установления причин возгорания и принятия мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.

Причина пожара пока не установлена, однако, по предварительным данным, огонь распространялся стремительно. Очевидцы сообщали о звуках взрыва, а также предполагали, что быстрому распространению пламени могли способствовать остатки масла и скопившаяся внутри предприятия пыль.

Пожар начался в пятницу около полудня, когда многие сотрудники находились в зоне отдыха между вторым и третьим этажами. Густой дым перекрыл доступ к основным путям эвакуации, в результате чего некоторые работники были вынуждены выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

Ранее сообщалось, что на заводе в Японии произошел выброс угарного газа, в результате чего пострадали люди.