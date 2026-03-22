Полиция ищет участников массовой драки в центре Новосибирска

В Новосибирске полиция проводит проверку по факту массовой драки, случившейся на проезжей части улицы Ленина. Инцидент произошёл в ночь на 22 марта, сообщили «АСТ-54» в МАХ.
На кадрах видно, как четверо молодых людей избивают одного парня, нанося удары прямо на дороге. У одного из нападавших в руках был надувной шарик в форме цветка. После драки все участники разошлись.
«Четверо молодых людей жестоко избили оппонента, причина конфликта неизвестна», — сообщили очевидцы.
В ГУ МВД по Новосибирской области организована проверка, устанавливаются личности участников потасовки и обстоятельства произошедшего.