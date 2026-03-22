Уголовное дело завели после нападения бродячей собаки на мужчину в Челябинской области

Уголовное дело завели после нападения безнадзорной собаки на мужчину в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В социальных сетях сообщается, что в Аше бродячая собака напала на местного жителя, укусив его за ногу.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Щукину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
По словам ашинцев, это не первый случай нападения животных на людей, однако мер к организации отлова не принимается.