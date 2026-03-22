Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после нападения бродячей собаки на мужчину в Челябинской области

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело завели после нападения безнадзорной собаки на мужчину в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В социальных сетях сообщается, что в Аше бродячая собака напала на местного жителя, укусив его за ногу.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Щукину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

По словам ашинцев, это не первый случай нападения животных на людей, однако мер к организации отлова не принимается.