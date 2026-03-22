Военный вертолет потерпел крушение и упал в море Катара

Военный вертолет, принадлежавший вооруженным силам Катара, потерпел крушение у берегов страны в результате технической неисправности. Об этом сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети X*.
В ведомстве уточнили, что во время выполнения планового задания на борту произошла техническая неисправность, в результате чего воздушное судно упало в региональные воды государства.
Также в Минобороны заявили, что в настоящее время проводится поисковая операция по обнаружению членов экипажа и пассажиров вертолета.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в иранской провинции Исфахан в результате падения военного вертолета на овощной рынок.
