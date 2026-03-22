В Братском районе водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой

Авария произошла 21 марта 2026 года около около 16 часов на 300 километре федеральной трассы «Вилюй». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

— На участке дороги произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2104 и груженого седельного тягача «МАN», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП 67-летний водитель отечественной легковушки погиб от полученных травм. Водитель большегруза не пострадал. На месте полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Так, за 2025 год на территории Братска и района погибли 10 человек и еще один пострадал в авариях, при которых автомобилисты нарушали правила дорожного движения и выезжали на встречку.