Правоохранители уточнили сумму ущерба по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево: вот сколько украдено

Ущерб по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево превысил 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Общая сумма ущерба по уголовному делу о преступлениях против бойцов СВО в аэропорту Шереметьево превысила 5 млн рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

«Сумма ущерба по уголовному делу о хищении денежных средств у граждан превысила 5 млн рублей», — сказано в публикации.

Напомним, 13 марта фигурантам уголовного дела по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево предъявлено окончательное обвинение, в том числе около 30 новых эпизодов.

Также сообщалось, что лидер организованной преступной группы из Лобни Владимир Бардин обвиняется в 17 кражах у участников СВО в аэропорту Шереметьево.

Напомним, всего по уголовному делу о краже денег у военных российской армии в «Шереметьево» арестовано около 30 человек, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту.

Преступное сообщество похищало деньги у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево» путем краж, вымогательства и мошенничества. Среди прочего, банда обманывала военных, завышая тарифы на такси до 122 тысяч рублей за поездку.