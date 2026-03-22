После крупного пожара сосновоборцам не рекомендуют дышать гарью

В пятницу, 21 марта, в Сосновоборске произошло возгорание в кабельном коллекторе на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов. Для доступа к очагу энергетики отключили распределительную подстанцию. В результате без света оставались на протяжении нескольких часов первый, второй, третий и четвертый микрорайоны, а также часть пятого.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:30. На месте работали несколько десятков спасателей и спецтехника. Дым шел из канализационного люка на улице Солнечной, огонь распространился по шахте коллектора от дома № 4 по ул. Ленинского Комсомола до перекрестка ул. Солнечной и Энтузиастов. В 21:25 пожар был полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.
Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратили внимание жителей домов, расположенных вблизи места происшествия. В подъездах многоквартирных зданий возможно наличие запаха гари, поступающего по вентиляционным каналам. Ведомство рекомендует исключить длительное пребывание в подъездах, обеспечить их проветривание после завершения работ, а также не открывать окна в квартирах, чтобы избежать попадания загрязняющих веществ из подъезда в жилые помещения.