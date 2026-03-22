После крупного пожара сосновоборцам не рекомендуют дышать гарью

В пятницу, 21 марта, в Сосновоборске произошло возгорание в кабельном коллекторе на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов. Для доступа к очагу энергетики отключили распределительную подстанцию. В результате без света оставались на протяжении нескольких часов первый, второй, третий и четвертый микрорайоны, а также часть пятого.