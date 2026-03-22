36-летний водитель вылетел с дороги и погиб в Ростовской области

Днем 21 марта в Песчанокопском районе Ростовской области произошла авария, унесшая жизнь 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Трагедия случилась примерно на 170-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Jazz не учел дорожные и погодные условия, а также не выбрал безопасную скорость. В результате транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая точные обстоятельства случившегося.