36-летний водитель вылетел с дороги и погиб в Ростовской области

Днем 21 марта в Песчанокопском районе Ростовской области произошла авария, унесшая жизнь 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия случилась примерно на 170-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Jazz не учел дорожные и погодные условия, а также не выбрал безопасную скорость. В результате транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая точные обстоятельства случившегося.