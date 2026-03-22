Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская пенсионерка внезапно лишилась более миллиона рублей

Женщина стала жертвой мошенников.

Источник: «СуперОмск»

Омские правоохранители сообщили в воскресенье, 22 марта 2026 года, что за прошедшие сутки зарегистрировано 7 фактов дистанционного хищения денежных средств.

«Так, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка с сообщением о том, что передала неизвестному наличными почти 1,2 млн рублей. Установлено, что злоумышленники убедили потерпевшую, что являются должностными лицами различных государственных организаций и ей необходимо для сохранности сбережений положить их на некий “безопасный счет”, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки в Омской области, по данным силовиков, поступило 1 062 сообщения о преступлениях и других происшествиях, возбуждено 25 уголовных дел.

Также сотрудниками полиции пресечено 630 административных правонарушений, 545 из них — нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, как заявляется, 18 человек задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения.