Омская пенсионерка внезапно лишилась более миллиона рублей

Омские правоохранители сообщили в воскресенье, 22 марта 2026 года, что за прошедшие сутки зарегистрировано 7 фактов дистанционного хищения денежных средств.
«Так, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка с сообщением о том, что передала неизвестному наличными почти 1,2 млн рублей. Установлено, что злоумышленники убедили потерпевшую, что являются должностными лицами различных государственных организаций и ей необходимо для сохранности сбережений положить их на некий “безопасный счет”, — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело.
Всего за сутки в Омской области, по данным силовиков, поступило 1 062 сообщения о преступлениях и других происшествиях, возбуждено 25 уголовных дел.
Также сотрудниками полиции пресечено 630 административных правонарушений, 545 из них — нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, как заявляется, 18 человек задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения.