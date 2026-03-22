Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске потребители ТЭЦ-3 остались без тепла и горячей воды

Аварию обещают устранить к 17:00 воскресенья, 22 марта.

Источник: Хабаровский край сегодня

На трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 произошла авария. Из-за этого жители Железнодорожного, Кировского и Центрального районов Хабаровска остались без горячего водоснабжения и отопления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для устранения утечки задействованы 25 специалистов и 8 единиц специальной техники. На месте происшествия организован оперативный штаб. Министерство энергетики региона следит за ходом работ.

Завершить ремонт восстановить подачу тепла местные власти пообещали к 17:00.

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с ЕДДС города по телефонам: 004, 42−47−43, 42−47−44.