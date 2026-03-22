В Хабаровске потребители ТЭЦ-3 остались без тепла и горячей воды

На трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 произошла авария. Из-за этого жители Железнодорожного, Кировского и Центрального районов Хабаровска остались без горячего водоснабжения и отопления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для устранения утечки задействованы 25 специалистов и 8 единиц специальной техники. На месте происшествия организован оперативный штаб. Министерство энергетики региона следит за ходом работ.
Завершить ремонт восстановить подачу тепла местные власти пообещали к 17:00.
Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с ЕДДС города по телефонам: 004, 42−47−43, 42−47−44.