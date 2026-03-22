В МЧС Красноярского края назвали новые зоны подтопления

На Большом Енисее — от Енисейска до села Караул — ледоход прогнозируется в интервале с 10 апреля по 31 мая, что на 1−6 дней раньше обычного. В южных и центральных районах реки Туба, Мана, Кан и Чулым тронутся в первой половине апреля: ледоход здесь ожидается 9−18 апреля, что на 3−5 дней опережает привычный график. Наиболее существенное смещение сроков предсказывают на реке Кан: лед пойдет 14−16 апреля, на 7−9 дней раньше нормы.