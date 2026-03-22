В МЧС Красноярского края назвали новые зоны подтопления

Специалисты Главного управления МЧС по Красноярскому краю представили предварительный прогноз весеннего половодья. Из-за раннего наступления тепла лед на реках региона начнет таять на несколько дней раньше среднемноголетних сроков. Это увеличивает риск образования заторов.
На Большом Енисее — от Енисейска до села Караул — ледоход прогнозируется в интервале с 10 апреля по 31 мая, что на 1−6 дней раньше обычного. В южных и центральных районах реки Туба, Мана, Кан и Чулым тронутся в первой половине апреля: ледоход здесь ожидается 9−18 апреля, что на 3−5 дней опережает привычный график. Наиболее существенное смещение сроков предсказывают на реке Кан: лед пойдет 14−16 апреля, на 7−9 дней раньше нормы.
Северные реки Подкаменная и Нижняя Тунгуска начнут освобождаться ото льда в первой декаде мая — с 4 по 13 мая, что также на 2−4 дня раньше средних показателей.
Из-за раннего таяния повышается вероятность заторных явлений. На Енисее наиболее сложная обстановка может сложиться на участке от села Ярцево до села Селиваниха. Кроме того, ледовые пробки прогнозируют на реках Туба, Кан, Вельмо, Чулым, а также на малых притоках.
МЧС опубликовало перечень населенных пунктов, попадающих в зону риска:
· на реке Кан — Зеленогорск, Канск, села Хомутово и Подояйск;· на Чулыме — села Старые Бирилюссы и Сучково;· на Тубе — село Тотино;· на Енисее — село Ворогово.
В ведомстве отметили, что прогноз предварительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Спасатели уже приступили к подготовке к паводку. Жителям рекомендуют убрать имущество с берегов, следить за сообщениями и не выходить на лед, который с каждым днем теряет прочность.
