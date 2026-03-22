Мошенники под предлогом замены счетчиков обманули двух женщин в Усолье

Звонивший вежливо разговаривал, обращался по имени и отчеству, а также называл домашний адрес, что вызвало доверие пенсионерок. После усольчанкам поступили звонки от лжесотрудников силовых структур и женщинам сообщили о пособничестве украинским преступникам, а средства, которые хранятся на личных счетах незаконны. Чтобы деньги не конфисковали, их необходимо перевести на «безопасный счет». Поверив в легенду, усольчанки перевели деньги.