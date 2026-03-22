Мошенники под предлогом замены счетчиков обманули двух женщин в Усолье

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мошенники под видом «специалистов энергетической компании» звонили на стационарный телефон и предлагали замену прибора учета электроэнергии за государственный счет, при этом женщинам нужно было продиктовать номер своего СНИЛС.
Звонивший вежливо разговаривал, обращался по имени и отчеству, а также называл домашний адрес, что вызвало доверие пенсионерок. После усольчанкам поступили звонки от лжесотрудников силовых структур и женщинам сообщили о пособничестве украинским преступникам, а средства, которые хранятся на личных счетах незаконны. Чтобы деньги не конфисковали, их необходимо перевести на «безопасный счет». Поверив в легенду, усольчанки перевели деньги.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Усолья-Сибирского поблагодарили сотрудницу банка, предотвратившую мошенничество. Врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Усольский», подполковник полиции Николай Ланцов в торжественной обстановке вручил благодарность руководителю отделения банка Наталье К. за бдительность и оперативные действия, сохранившие средства 87-летней усольчанки.