Бастрыкин взял на контроль дело о травме девочки под Новосибирском

В селе Двуречье Новосибирской области в марте 2026 года пятилетняя девочка получила травмы, провалившись в открытый канализационный люк, не очищенный от снега. Пострадавшая была госпитализирована.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Информационного центра Следственного комитета России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Сергея Александровича Артеменко доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — сообщили в ведомстве.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.