Бастрыкин взял на контроль дело о травме девочки под Новосибирском

Пятилетний ребёнок упал в открытый неочищенный от снега канализационный люк, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Источник: Следственный комитет РФ

В селе Двуречье Новосибирской области в марте 2026 года пятилетняя девочка получила травмы, провалившись в открытый канализационный люк, не очищенный от снега. Пострадавшая была госпитализирована.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Информационного центра Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Сергея Александровича Артеменко доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.