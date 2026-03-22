МО: Российские cилы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских дронов

За ночь средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства в МАХ, дроны были сбиты над Московским регионом, а также над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями и над акваторией Черного моря.
До этого в оборонном ведомстве отчитались, что в период с 07:00 до 14:00 21 марта ПВО уничтожила 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Оружие противника перехватили в небе Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан.
При этом за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 283 украинских беспилотника над российскими регионами.
21 марта Ростовская область подвергалась массированной атаке ВСУ, над регионом было ликвидировано почти 90 украинских дронов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.