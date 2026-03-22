Жителей Хабаровского края приглашают на бесплатный мастер-класс в рамках XII фотоконкурса «Самая красивая страна»

Мероприятие пройдет 25 марта во Владивостоке. К участию приглашаются фотографы, которые снимают пейзажи, дикую природу, птиц, макромир, природные явления и хотят развиваться в этом направлении. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке (https://photo-rgo.timepad.ru/event/3866375/).
Спикеры:
• фотолюбитель и астрофотограф, многократный финалист «Самой красивой страны» Антон Комлев.
• фотограф дикой природы, фотокорреспондент информационного агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, призер фотоконкурса РГО Юрий Смитюк.
В программе:
• разбор работ участников и рекомендации от экспертов.
• разговор об искусстве фотографии дикой природы и о том, какие кадры имеют больше шансов на победу в фотоконкурсе «Самая красивая страна».
• практические советы по подготовке работ к конкурсу.
Фотоконкурс «Самая красивая страна» дает возможность не только показать свои работы широкой аудитории, но и побороться за денежный приз — 250 000 рублей, а также попасть на выставки и в фотоальбомы проекта.