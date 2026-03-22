В Башкирии с начала года потерялись семеро детей

В Башкирии с начала 2026 года зафиксировано уже 24 сообщения о пропаже людей в природной среде. Всего в этих случаях потерялись 42 человека, среди них — 7 детей. На фоне этой статистики спасательные службы призывают жителей внимательнее относиться к собственной безопасности при выходе в лес.