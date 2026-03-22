В Башкирии с начала года потерялись семеро детей

Всего пропали 24 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала 2026 года зафиксировано уже 24 сообщения о пропаже людей в природной среде. Всего в этих случаях потерялись 42 человека, среди них — 7 детей. На фоне этой статистики спасательные службы призывают жителей внимательнее относиться к собственной безопасности при выходе в лес.

Специалисты напоминают, что, несмотря на привлекательность отдыха на природе, лес остаётся зоной повышенного риска. Неблагоприятные погодные условия, сложная местность и потеря ориентировки могут быстро привести к опасной ситуации.

Перед походом рекомендуется заранее предупредить близких о маршруте и времени возвращения. Также важно полностью зарядить мобильный телефон — в экстренной ситуации он может стать единственным средством связи.

Дополнительной мерой безопасности станет яркая одежда, которая облегчает поиск человека в лесу. Кроме того, спасатели советуют придерживаться знакомых маршрутов и избегать необследованных направлений.