В Башкирии с начала года потерялись семеро детей

В Башкирии с начала 2026 года зафиксировано уже 24 сообщения о пропаже людей в природной среде. Всего в этих случаях потерялись 42 человека, среди них — 7 детей. На фоне этой статистики спасательные службы призывают жителей внимательнее относиться к собственной безопасности при выходе в лес.
Специалисты напоминают, что, несмотря на привлекательность отдыха на природе, лес остаётся зоной повышенного риска. Неблагоприятные погодные условия, сложная местность и потеря ориентировки могут быстро привести к опасной ситуации.
Перед походом рекомендуется заранее предупредить близких о маршруте и времени возвращения. Также важно полностью зарядить мобильный телефон — в экстренной ситуации он может стать единственным средством связи.
Дополнительной мерой безопасности станет яркая одежда, которая облегчает поиск человека в лесу. Кроме того, спасатели советуют придерживаться знакомых маршрутов и избегать необследованных направлений.