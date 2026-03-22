За сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 пожаров и спасли человека

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 12 пожаров. Об этом рассказали в краевом МЧС. Ночью в Норильске потушили пожар в балке на площади 108 квадратных метров, был спасен человек. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.