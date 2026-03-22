Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 пожаров и спасли человека

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 12 пожаров. Об этом рассказали в краевом МЧС. Ночью в Норильске потушили пожар в балке на площади 108 квадратных метров, был спасен человек. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В Ужуре произошло возгорание в жилом доме, площадь пожара составила 24 квадратных метра. С огнем боролись семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Предварительная причина ЧП — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС по краю привлекались три раза. Происшествий на воде не было зафиксировано.