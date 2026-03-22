Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании школьницы под Воронежем

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании инцидента в школе села Новая Усмань, где девятилетняя девочка получила серьезную травму позвоночника на уроке физкультуры. Мать пострадавшей обратилась в приемную Следственного комитета, заявив о халатности педагога и затягивании процесса привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщили в информационном центре СК России поздним вечером 21 марта.
По данным ведомства, в январе текущего года во время выполнения стандартных упражнений ребенок неудачно упал и получил повреждение спины, вызвавшее острую боль и потребовавшее немедленного медицинского вмешательства. По словам мамы пострадавшей, учитель физкультуры проигнорировал состояние ребенка и не предпринял никаких мер для оказания первой помощи или вызова медиков, что могло усугубить последствия травмы.
На данный момент по факту происшествия в СУ СК России по Воронежской области уже возбуждено уголовное дело. Однако, учитывая жалобы на отсутствие реальных результатов следствия, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководитель регионального управления Михаил Селюков должен в ближайшее время доложить Председателю СК о собранных доказательствах и предварительных выводах следствия.