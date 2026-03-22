Сотрудник предприятия пострадал в результате атаки БПЛА в Брянской области

Украинские войска нанесли удар FPV-дронами по селу Сачковичи Климовского района Брянской области. В результате атаки пострадал сотрудник сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём канале в Max.

Глава региона уточнил, что пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего было перехвачено и уничтожено 25 БПЛА самолётного типа. Беспилотники фиксировались на нескольких направлениях. Они сбиты над Московским регионом, а также над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями. Кроме того, цели уничтожались над акваторией Чёрного моря.

