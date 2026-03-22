Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шебекино ВСУ ударили по легковушке, водитель серьёзно ранен

В Шебекино украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Мужчина получил минно-взрывную травму и повреждение глаза. В больнице ему оказали необходимую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

«Транспортное средство повреждено», — добавили в оперштабе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате удара украинской армии по социальному объекту в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли две женщины. Ещё одна получила ранения, сейчас она в тяжёлом состоянии находится в больнице с осколочными ранами и переломами.

