Грязь, вонь и антисанитария: силовики проверили овощебазу, поставляющую продукты в рестораны Нижнего Тагила

Силовики провели рейд по овощебазам Нижнего Тагила.

Источник: Русская Община

Силовики проверили овощебазы в Нижнем Тагиле. Как сообщили представители Русской общины, правоохранительные органы при поддержке дружины провели рейд с целью выявления нарушений в сфере миграционного законодательства.

Помимо миграционных нарушений и не постановки на воинский учет, силовики выявили грубые нарушения санитарных норм и пожарной безопасности.

— В соответствии с предъявленной документацией продукция с данной базы отправляется на кухни крупных ресторанов по всему городу. Грязь, вонь, захламленные складские помещения, антисанитария в самом лучшем её проявлении, всё это предстало перед глазами, — сообщили в Русской Общине.

Отмечается, что совместная работа правоохранительных органов и дружины будет продолжена.