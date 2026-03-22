Первое ДТП с самокатом: подростки попали под колеса авто в Гомеле

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Двое несовершеннолетних на СПМ были травмированы в результате ДТП в Гомеле, сообщили в Госавтоинспекции области.

Источник: Telegram / Госавтоинспекция Гомельщины

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером.

По данным УГАИ УВД Гомельского облисполкома, около 21:30 на улице Советской 33-летний водитель автомобиля «Ауди 80», двигаясь со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Рогачевской, совершил наезд на двух подростков 15 и 17 лет.

«(Несовершеннолетние — Sputnik) на одном электросамокате переезжали проезжую часть дороги, в районе регулируемого пешеходного перехода, на запрещающий (красный) сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Пострадавшие подростки были госпитализированы с различными травмами.

В ГАИ вновь напомнили, что при использовании средств персональной мобильности необходимо соблюдать правила безопасности. В частности, при пересечении пешеходных переходов следует спешиваться, за исключением случаев, когда установлены велосветофоры или специальные разрешающие таблички.

Также действует ограничение скорости: в населенных пунктах она не должна превышать 10 км/ч (за исключением движения по велодорожкам и краю проезжей части), вне населенных пунктов — до 25 км/ч.

Родителей также призвали регулярно напоминать детям о необходимости останавливаться перед переходом, убеждаться в безопасности и только после этого начинать движение.

Ранее в ГАИ Беларуси отмечали, что с наступлением теплой погоды на дорогах увеличивается число мотоциклистов, велосипедистов и пользователей СПМ. Там подчеркнули, что новые правила для этих участников движения действуют с 1 сентября прошлого года и направлены на снижение аварийности.

Как сообщил ранее начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, всего по стране сейчас есть 443 места, где можно не спешиваться при пересечении дорог. В том числе в Минске 215 таких мест. Планируется оборудовать еще 163 таких по стране (45 — в столице).