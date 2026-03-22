Первое ДТП с самокатом: подростки попали под колеса авто в Гомеле

Как сообщил ранее начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, всего по стране сейчас есть 443 места, где можно не спешиваться при пересечении дорог. В том числе в Минске 215 таких мест. Планируется оборудовать еще 163 таких по стране (45 — в столице).