Первое ДТП с самокатом: подростки попали под колеса авто в Гомеле

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером.
По данным УГАИ УВД Гомельского облисполкома, около 21:30 на улице Советской 33-летний водитель автомобиля «Ауди 80», двигаясь со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Рогачевской, совершил наезд на двух подростков 15 и 17 лет.
«(Несовершеннолетние — Sputnik) на одном электросамокате переезжали проезжую часть дороги, в районе регулируемого пешеходного перехода, на запрещающий (красный) сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Пострадавшие подростки были госпитализированы с различными травмами.
В ГАИ вновь напомнили, что при использовании средств персональной мобильности необходимо соблюдать правила безопасности. В частности, при пересечении пешеходных переходов следует спешиваться, за исключением случаев, когда установлены велосветофоры или специальные разрешающие таблички.
Также действует ограничение скорости: в населенных пунктах она не должна превышать 10 км/ч (за исключением движения по велодорожкам и краю проезжей части), вне населенных пунктов — до 25 км/ч.
Родителей также призвали регулярно напоминать детям о необходимости останавливаться перед переходом, убеждаться в безопасности и только после этого начинать движение.
Ранее в ГАИ Беларуси отмечали, что с наступлением теплой погоды на дорогах увеличивается число мотоциклистов, велосипедистов и пользователей СПМ. Там подчеркнули, что новые правила для этих участников движения действуют с 1 сентября прошлого года и направлены на снижение аварийности.
Как сообщил ранее начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, всего по стране сейчас есть 443 места, где можно не спешиваться при пересечении дорог. В том числе в Минске 215 таких мест. Планируется оборудовать еще 163 таких по стране (45 — в столице).