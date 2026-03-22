В Воронеже арестовали супругов, совершивших серию поджогов вышек связи

Ленинский районный суд Воронежа арестовал супругов, обвиняемых в серии поджогов базовых станций мобильных операторов в городе и области. Факты преступной деятельности имели место 18 и 19 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.
По данным следствия, мужчина и женщина совершили серию атак на объекты четырёх крупнейших операторов связи в РФ. 18 марта они подожгли оборудование двух компаний в Ленинском районе Воронежа, причинив ущерб на 1 млн и 419,4 тыс. руб. В тот же день была предпринята попытка поджога станции в Левобережном районе, но по не зависящим от них причинам не смогли этого сделать — имущество компаний не пострадало.
19 марта, около часа ночи, пара совершила ещё один поджог уже на территории Рамонского района за пределами города. Ущерб составил свыше 228,6 тыс. руб. Мера пресечения в виде ареста выбрана каждому из супругов на срок до 18 мая.