Девушка выжила после того, как ей почти отрезали голову

Элисон Бота смогла выжить после того, как злоумышленники почти перерезали ей шею.

Источник: Аргументы и факты

Девушка, которой почти отрубили голову, осталась жива и помогла полиции найти преступников. Элисон Бота выступила на ток-шоу и откровенно рассказала свою историю.

18 декабря 1994 года в Порт-Элизабет, ЮАР, Франс дю Туа и Теунс Крюгер похитили 27-летнюю Элисон Бота прямо у её дома. Злоумышленники заставили женщину сесть в машину, отвезли в пустынное место, где жестоко изнасиловали и попытались убить.

Элисон нанесли более 30 колотых ран в живот. Затем преступники перерезали ей гортань и трахею, разрубили щитовидную железу и мышцы шеи. Голова девушки держалась лишь на тонких лоскутах кожи сзади, а сонную артерию чудом не задели. Преступники были уверены, что она мертва, и скрылись с места преступления.

Однако Элисон не только выжила, но и осталась в сознании. Из-за сильного шока она почти не чувствовала боли. Одной рукой она поддерживала свою голову, а другой — внутренности. Дышать она могла лишь через огромную рану на шее. Несмотря на ужасающие травмы, Элисон добралась до ближайшей дороги, где её заметил студент-ветеринар, проезжавший мимо. Как профессионал, он оказал ей первую помощь и вызвал скорую.

Пока ждали медиков, Элисон, используя палку, написала на земле имена преступников, которые она запомнила во время их разговора в машине, и добавила: «Люблю маму». Затем она потеряла сознание.

После этого последовал ряд сложнейших операций. Как только она пришла в себя, пострадавшая дала полиции показания: описала внешность нападавших, их разговоры, одежду и машину, а позже смогла опознать их по фотографиям.

Франс дю Туа и Теунс Крюгер были быстро арестованы, признались в содеянном и в 1995 году получили пожизненные сроки. Однако в июле 2023 года их неожиданно освободили по УДО, что вызвало огромный общественный резонанс. Спустя год их снова посадили в тюрьму, где они находятся до сих пор.

После всех событий Элисон написала книгу, снялась в документальном фильме, вышла замуж и родила двоих детей.

Ранее суд американского штата Юта признал 35-летнюю детскую писательницу Кури Ричинс виновной в убийстве мужа.