Суд в Самаре заочно арестовал редактора СМИ-иноагента

Ленинский районный суд в Самаре вынес постановление об аресте редактора запрещённого в России издания «Медиазона»* Дмитрия Трещанина**. Об этом сообщает «Самарская газета».
В реестр иноагентов Трещанин был внесён еще в ноябре 2024 года. Теперь же его обвиняют в нарушении установленного законом порядка деятельности попавших под эту категорию наказания граждан — в частности, за публикацию информации без необходимой маркировки. Его много раз наказывали административными штрафами, однако журналист продолжал сознательно нарушать правила.
В феврале 2026 года Трещанина объявили в федеральный розыск, 20 марта — в международный. Он уехал из России и живёт за рубежом с 2021 года.
Новое уголовное дело против него завели в ноябре 2025 года — иноагент опубликовал несколько голосовых сообщений, предположительно находясь на территории Самары. Поэтому дело рассматривалось Ленинским судом, который и постановил подозреваемого заочно арестовать.
* «Медиазона» признана СМИ-иноагентом и официально заблокирована на территории РФ с 6 марта 2022 года.
