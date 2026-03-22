Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Самаре заочно арестовал редактора СМИ-иноагента

Журналист уже объявлен в федеральный и международный розыск.

Ленинский районный суд в Самаре вынес постановление об аресте редактора запрещённого в России издания «Медиазона»* Дмитрия Трещанина**. Об этом сообщает «Самарская газета».

В реестр иноагентов Трещанин был внесён еще в ноябре 2024 года. Теперь же его обвиняют в нарушении установленного законом порядка деятельности попавших под эту категорию наказания граждан — в частности, за публикацию информации без необходимой маркировки. Его много раз наказывали административными штрафами, однако журналист продолжал сознательно нарушать правила.

В феврале 2026 года Трещанина объявили в федеральный розыск, 20 марта — в международный. Он уехал из России и живёт за рубежом с 2021 года.

Новое уголовное дело против него завели в ноябре 2025 года — иноагент опубликовал несколько голосовых сообщений, предположительно находясь на территории Самары. Поэтому дело рассматривалось Ленинским судом, который и постановил подозреваемого заочно арестовать.

о том, зачем депутат Матвеев добивается пересмотра дела о нападении на него в Самаре.

* «Медиазона» признана СМИ-иноагентом и официально заблокирована на территории РФ с 6 марта 2022 года.

**Дмитрий Трещанин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в ноябре 2024 года.