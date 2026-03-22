В Актау из окна высотки выбрасывали предметы: повреждены автомобили

В Актау произошёл опасный инцидент у жилого комплекса «Три короны», где неизвестные в течение часа выбрасывали предметы из окна многоэтажного дома, передает BAQ.KZ.
По словам очевидцев, вещи летели с предпоследнего этажа на проезжую часть и тротуар.
В результате были повреждены автомобили, находившиеся на парковке, а также машины, проезжавшие мимо. Люди, находившиеся внизу, были вынуждены срочно покинуть опасную зону.
По предварительным данным, пострадавших нет, однако действия неизвестных представляли серьёзную угрозу для прохожих.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.