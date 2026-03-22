В Уфе начались поиски пропавшего два дня назад 11-летнего мальчика

Артем Быков вышел из дома на прогулку и исчез.

Источник: БАРС

В Уфе объявлены поиски 11-летнего Артема Быкова. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «БаРС». По имеющимся данным, ребенок пропал 20 марта 2026 года — он вышел из дома и с тех пор не вернулся.

Приметы: рост около 148 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. В день исчезновения он был одет в коричневую куртку, тёмно-синие брюки и тёмные ботинки.

Отмечается, что мальчик может находиться в любом районе города. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят срочно сообщить по телефону 8 (937) 3−102−112 или 112.