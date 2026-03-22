В Москве в вагоне поезда произошло задымление

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задымление произошло в вагоне поезда дальнего следования в Москве из-за хулиганских действий пассажира, предварительно, за медпомощью никто не обращался, сообщили РИА Новости в РЖД.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в 06.12 на станции “Москва-Пассажирская-Ярославская” после прибытия поезда… “Череповец-1” в 11-м вагоне произошло задымление из-за хулиганских действий пассажира», — сказали агентству в компании.

Задымление ликвидировали силами поездной бригады с применением первичных средств пожаротушения, уточнили агентству в РЖД.

«По предварительным данным, в результате происшествия за медицинской помощью никто не обращался», — добавила компания.

Ситуация на движение поездов не повлияла, отметили агентству в РЖД.