Россияне качают «работающий без связи» клиент Telegram, а потом платят кредиты аферистов

Аферисты выдают своё приложение за специальную версию мессенджера на системе meshtastic, которая, по их словам, позволяет отправлять сообщения и геолокацию даже при отсутствии связи. При установке из AppStore пользователи дают разрешение на доступ к номеру телефона и другим приложениям, чем злоумышленники пользуются для сбора данных.