В ДТП на юге Молдовы погибла 15-летняя девушка: Автомобиль столкнулся с мотоциклом

Вечером 21 марта полиция Комрата получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Светлый.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что столкновение произошло между автомобилем Audi и мотоциклом.
Мотоциклом управлял 21-летний молодой человек, а его пассажиркой была 15-летняя девушка.
В результате столкновения девушка погибла на месте, а мотоциклист был доставлен в больницу.
В настоящее время полиция документирует случай и выясняет все обстоятельства аварии.
