Энергетики ликвидировали аварию на магистрали ТМ-32 в Хабаровске

Аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 завершены, об этом отчитались представители регионального Минэнергетики. В ближайшее время в многоквартирные жилые дома, социальные и коммерческие объекты подача горячей воды и тепла возобновится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работники АО «ДГК» («Хабаровские тепловые сети») полностью устранили повреждение на трубопроводе. Теперь они начинают заполнять тепломагистраль теплоносителем. Как только будут достигнуты необходимые параметры, начнётся поэтапное восстановление горячего водоснабжения и отопления в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах Хабаровска.
На месте инцидента продолжает функционировать оперативный штаб. Министр энергетики Хабаровского края лично следит за процессом заполнения системы и подключения абонентов.
— Теплоноситель подаётся по заранее составленному графику. Специалисты приложат максимум усилий, чтобы завершить все работы в кратчайшие сроки, — отметили в Минэнерго Хабаровского края.