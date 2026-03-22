Энергетики ликвидировали аварию на магистрали ТМ-32 в Хабаровске

Аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 завершены, об этом отчитались представители регионального Минэнергетики. В ближайшее время в многоквартирные жилые дома, социальные и коммерческие объекты подача горячей воды и тепла возобновится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».