Под Новосибирском фельдшер на снегоходе спас ребенка в метель

Под Новосибирском фельдшер Искитимской ЦРБ Сергей Горлов пробился к тяжелобольному ребенку-инвалиду и спас его от приступа. ЧП случилось ночью 13 марта в поселке Раздольный Искитимского района, сообщила пресс-служба минздрава Новосибирской области.
Вызов поступил от матери ребенка-инвалида, скорая выехала на помощь. Сильная пурга занесла трассу на Бурмистрово, и диспетчер вызвал МЧС. Спасатели довезли фельдшера до поселка Первомайский, там пересадили на снегоход «Буран». За рулем снегохода был спасатель Руслан Изевлев.
— Добраться до Раздольного в эту ночь было невозможно. На сугробах такой высоты «Буран» постоянно заваливался, мы вдвоем его вытаскивали, переворачивали, так согрелись. Семь километров преодолевали целый час, — сообщил Сергей Горлов.
Фельдшер оказал помощь ребенку, мама отказалась от госпитализации. Обратно добирались еще час, руководство объявило благодарность Сергею Лопаткину за высокий профессионализм.