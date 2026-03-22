Мужчина получил серьёзный ожог лица в Прикамье, плеснув бензин в мангал

Мужчина получил ожог лица II степени, разжигая мангал на своём участке, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
«21 марта 2026 года в Гайнском муниципальном округе зафиксирован случай термического травмирования при розжиге мангала. Мужчина, находясь на своем участке, решил разжечь огонь, используя в качестве легковоспламеняющейся жидкости (бензина)», — рассказали в МЧС сайту perm.aif.ru.
Во время розжига произошла вспышка и лицо мужчины опалило огнем. Он получил ожог II степени.
«В пожарную охрану пострадавший не звонил, самостоятельно обратился в скорую помощь посёлка Гайны», — рассказали в МЧС.
Сейчас мужчина находится дома: стационарное лечение ему не понадобилось. Проведенная проверка показала, что причиной ожога стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС.
Всего по данным ведомства за сутки на территории края произошло 9 пожаров.
