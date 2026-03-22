Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 5 миллионов рублей

В Салавате 28-летнему местному жителю позвонили аферисты и представились сотрудниками оператора связи. Они убедили мужчину, что ему необходимо продлить договор с их компанией и нужно продиктовать код. Потерпевший сделал все как они просили, после чего его также убедили, что его взломали и нужно перевести денежные средства на безопасный счет. Мужчина отправил более 250 тысяч рублей и потом только понял, что это были мошенники.