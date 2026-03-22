Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 5 миллионов рублей

В Кумертау с 51-летней местной жительницей связались через мессенджер и предложили заработать с помощью инвестиции. Псевдоброкер отправлял платформы, куда якобы можно вложиться и получать оттуда доходы. Потерпевшая перевела более 2 миллионов рублей и ничего за это не получила. Позже с ней перестали выходить на связь и она поняла, что перевела свои деньги мошенникам.
В Уфе 41-летнему мужчине позвонили якобы менеджеры по продаже автомобилей и предложили купить машину по выгодной цене. Мужчина согласился и начал переводить денежные средства в разные банки, таким образом он перевел мошенникам на общую сумму более 1,7 миллионов рублей.
Также в столице региона в отдел полиции обратилась 19-летняя девушка с заявлением о том, что мошенники похитили у неё почти полмиллиона рублей. На сайте знакомств с ней связался молодой человек, который в ходе переписки попросил взаймы денежные средства для выведения денег с криптовалюты. Потерпевшая согласилась и перевела, а когда он начал всячески откладывать возврат денег и выходить на связь, она поняла, что это мошенник.
Двоим студентам Уфы позвонили псевдосотрудники государственных органов с сообщением о том, что их взломали и их денежные средства находятся по угрозой. 21-летняя девушка перевел на «безопасный счет» денежные средства на общую сумму более 380 тысяч рублей. Аналогичный случай у 21-летнего парня, который также перевел более 360 тысяч рублей.
В Салавате 28-летнему местному жителю позвонили аферисты и представились сотрудниками оператора связи. Они убедили мужчину, что ему необходимо продлить договор с их компанией и нужно продиктовать код. Потерпевший сделал все как они просили, после чего его также убедили, что его взломали и нужно перевести денежные средства на безопасный счет. Мужчина отправил более 250 тысяч рублей и потом только понял, что это были мошенники.
