В Ростовской области за неделю провели 250 выжиганий сухой растительности

В Ростовской области за неделю провели более 250 выжиганий сухой растительности. Об этом информируют донские спасатели.
Мероприятия являются контролируемыми, пояснили в экстренном ведомстве. Всего за неделю с 16 по 20 марта в регионе было выполнено 252 плановых выжигания сухой травы. Общая площадь составила более 500 гектаров.
В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения ландшафтных пожаров летом 2026 года. Добавим, плановые выжигания проводятся по графику во всех муниципалитетах.