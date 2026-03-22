Эксперт Балашов оценил сложность маршрута, где пропала семья Усольцевых

Маршрут в Кутурчинском Белогорье, где в прошлом году исчезла семья Усольцевых, один из самых простых. Об этом ТАСС рассказал управляющий туристической базы «Геосфера» Денис Балашов.
Именно на турбазе «Геосфера» в последний раз видели семью Усольцевых.
По словам Балашова, маршруты на горы Мальвинка и Буратинка являются популярными среди туристов и одними из самых простых.
Он пояснил, что из-за погоды многие маршруты сейчас закрыты, но это не касается Мальвинки и Буратинки. Эти пути открыты, и при желании пройти их может любой человек, даже без подготовки.
В свою очередь один из туристов, неоднократно ходивший к горе Буратинка, рассказал, что туда ведет лесовозная дорога.
«Там потеряться негде — с любой вершинки деревню видно и слышно. А если просто идти вниз, то выйдешь на дорогу», — заявил он.
Напомним, в сентябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в поход в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Их поиски ничего не дали. Основная версия исчезновения — несчастный случай.