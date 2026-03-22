В Гродно подростки-братья помогли задержать вора с 19 коробками конфет

В Гродно в микрорайоне Ольшанка родные братья Литко и Семченковы, а им от 14 до 19 лет, помогли задержать вора, сообщает газета «Гродзенская праўда». Случай этот произошел месяц назад, дело было вечером. Мимо парней пробежал молодой мужчина с пакетами, а за ним бежали две женщины, которые просили о помощи.