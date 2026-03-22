В Гродно подростки-братья помогли задержать вора с 19 коробками конфет

В Гродно братья задержали пьяного вора, который украл 19 коробок конфет из магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно в микрорайоне Ольшанка родные братья Литко и Семченковы, а им от 14 до 19 лет, помогли задержать вора, сообщает газета «Гродзенская праўда». Случай этот произошел месяц назад, дело было вечером. Мимо парней пробежал молодой мужчина с пакетами, а за ним бежали две женщины, которые просили о помощи.

Четверо подростков оценили ситуацию и сорвались помогать, благо микрорайон для них родной, и местность они знали хорошо. Разделились и бежали в разные стороны, чтобы задержать злоумышленника, какое бы направление движения тот не выбрал.

В итоге 18-летний Илья Литко догнал, остановил правонарушителя «подсечкой» и уложил его на землю. Тут подоспела и помощь. Сопротивляющегося вора, а им оказался 22-летний нетрезвый гродненец, отвели обратно в магазин. В его пакетах было 19 коробок с дорогими конфетами на общую сумму около 300 рублей, которые он хотел перепродать.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы. А подростков, которые участвовали в его поимке, ожидает поощрение от РОВД Октябрьского района Гродно.

Кстати, под Молодечно милиция обнаружила подпольный завод.

А еще в Минске мужчина потерял 700 долларов, украденных из чужого авто.

Мы писали, что белоруска обратилась в прокуратуру из-за отключения электроэнергии — вот почему.