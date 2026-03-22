Дети на каникулах под угрозой мошенников: что нужно знать родителям

Весенние каникулы в Беларуси проходят с 22 по 29 марта, и многие дети остаются дома одни или гуляют без присмотра взрослых.
«В текущем году увеличилось количество подростков, пострадавших от киберпреступлений», — сказал начальника отдела ГУОПП МВД Александр Близнюк.
По его словам, дети чаще сталкиваются с опасностями, в том числе вымогательствами, мошенничеством и хищением данных.
В ведомстве подчеркнули, что чаще всего злоумышленники блокируют iPhone детей под предлогом помощи с установкой платных приложений, а затем получают доступ к iCloud, меняют пароль и блокируют телефон.
Также фиксируются сложные схемы обмана: мошенники звонят, представляются сотрудниками организаций или службы доставки, требуют коды из СМС, а потом подключают «лжеправоохранителей», которые запугивают подростков уголовной ответственностью для их родителей и требуют передать из дома деньги и ценности.
«Иногда злоумышленники общаются с жертвой по несколько дней, заставляя искать в жилище деньги и ценности», — предупредили в ведомстве.
МВД призывает родителей объяснять детям правила безопасности: не выполнять указания незнакомцев, прекращать разговор при угрозах и сразу сообщать взрослым или в милицию.
Необходимо следить за активностью детей в интернете и напоминать им о том, что «безопасных» счетов не существует, а угрозы арестом и требования передать деньги — это манипуляция.