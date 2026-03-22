Тело младенца нашли на обочине дороги в Косшы

Пост о жуткой находке появился в паблике «Nayza Kokshe».
«Сегодня на обочине дороги в одном из частных районов на обочине дороги нашли пакет, а в нем жуткая находка. Новорожденный плод, примерно 6−7 месяцев», — сообщил автор.
Неизвестно, родился ли он мертвым или скончался после рождения — это выяснят специалисты.
Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области.
«Сообщаем, что по данному факту полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего», — заявили в полиции региона.