Тело младенца нашли на обочине дороги в Косшы

Информация об обнаружении пакета с телом новорожденного в Косшы появилась в соцсетях. В полиции Акмолинской области прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пост о жуткой находке появился в паблике «Nayza Kokshe».

«Сегодня на обочине дороги в одном из частных районов на обочине дороги нашли пакет, а в нем жуткая находка. Новорожденный плод, примерно 6−7 месяцев», — сообщил автор.

Неизвестно, родился ли он мертвым или скончался после рождения — это выяснят специалисты.

Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области.

«Сообщаем, что по данному факту полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего», — заявили в полиции региона.