Отца и сына спасли на пожаре в Новополоцке

По данным МЧС, инцидент произошел в субботу вечером — спасатели получили сообщение о задымлении в квартире на улице Молодежной. Прибыв к месту, они заметили дым из окна на первом этаже.
Уточняется, что внутри квартиры работники МЧС обнаружили хозяина-пенсионера и его сына.
«Оба были в сознании, однако покинуть опасную зону самостоятельно не могли», — говорится в сообщении.
Спасатели вывели мужчин на свежий воздух и передали медикам: пенсионера госпитализировали, сын от госпитализации отказался.
Эвакуация других жильцов дома не потребовалась, добавили в пресс-службе. На месте происшествия работало шесть единиц техники МЧС.
Причины и обстоятельства пожара уточняются.