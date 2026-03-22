В Башкирии после столкновения автомобиля с деревом погибли два человека

В аварии пострадал водитель и погибли два пассажира иномарки.

Источник: ГАИ Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась минувшей ночью на автодороге Дюртюли — Нефтекамск неподалеку от села Новобиктово. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате происшествия погибли два пассажира — мужчины в возрасте 36 и 50 лет. Сам водитель получил травмы, его госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.