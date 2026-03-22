В Балаклаве погиб на пожаре мужичина

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь спасены на пожаре, который произошел из-за неосторожности при курении в Балаклаве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел ночью в квартире дома по улице Междурядная, уточнили в ведомстве.

«Прибыв к месту, подразделения МЧС России проникли в жилище и обнаружили внутри мужчину. Его вынесли и передали медикам, однако реанимационные действия не дали результата, была констатирована смерть», — говорится в сообщении.

Дознаватели МЧС установили, что пожар спровоцировала неосторожность при курении, уточнили в пресс-службе.

Спасатели также эвакуировали жильцов из соседних задымленных квартир, всего было спасено восемь человек, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось о гибели на пожарах троих человек, предварительной причиной трагедии во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении. Также сообщалось, что на пожаре в одном из заброшенных строений Севастополя мужчина отравился угарным газом. Огонь охватил 30 «квадратов» здания.

