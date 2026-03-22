В Екатеринбурге пожар в частной бане унес жизни двух человек

В Екатеринбурге пожар унес жизни двух человек. ЧП произошло на улице Дагестанская. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь охватил баню, надворные постройки и легковой автомобиль на площади 60 квадратных метров.
— В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за 71 минуту 10 специалистами и тремя единицами техники, — отметили в ведомстве.
В МЧС отметили, что причиной пожара стало нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, что в Свердловской области за сутки произошло девять пожаров, три из них в частном секторе. Одно из возгораний произошло в частном доме в Екатеринбурге в переулке Левшинском. В пожаре пострадал мужчина, от госпитализации отказался.