Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты краевого онкоцентра осмотрели 190 жителей Советско-Гаванского района

Врачи вели прием как для пациентов, которые уже состоят на диспансерном учете, так и для тех, кто обратился впервые с подозрением на новообразования. Бригада приехала в район в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Регулярные выезды в районы позволяют нам держать под контролем состояние диспансерных больных и своевременно выявлять заболевания у людей, которые не имеют возможности часто ездить в Хабаровск. В этот раз удалось принять всех, кто записался на прием. Пациентам с уже подтвержденным диагнозом скорректировали лечение, а тем, кто попал в группу риска, назначили необходимые обследования», — прокомментировал врач-онколог Сергей Пашковский.

По итогам осмотров у 13 человек выявили подозрение на онкопатологии различных локализаций. Все они получили направления на дополнительные обследования.