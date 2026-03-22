Специалисты краевого онкоцентра осмотрели 190 жителей Советско-Гаванского района

Врачи вели прием как для пациентов, которые уже состоят на диспансерном учете, так и для тех, кто обратился впервые с подозрением на новообразования. Бригада приехала в район в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Регулярные выезды в районы позволяют нам держать под контролем состояние диспансерных больных и своевременно выявлять заболевания у людей, которые не имеют возможности часто ездить в Хабаровск. В этот раз удалось принять всех, кто записался на прием. Пациентам с уже подтвержденным диагнозом скорректировали лечение, а тем, кто попал в группу риска, назначили необходимые обследования», — прокомментировал врач-онколог Сергей Пашковский.
По итогам осмотров у 13 человек выявили подозрение на онкопатологии различных локализаций. Все они получили направления на дополнительные обследования.