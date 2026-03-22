Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист сорвался в обрыв и погиб в Приморском крае

Водитель ехал по дороге вдоль гаражно-строительного кооператива.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла в районе улицы Бабкина во Врангеле. 43-летний водитель мотоцикла ехал по дороге вдоль гаражно-строительного кооператива «Восточный-2», не справился с управлением и съехал в обрыв. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

На место прибыли инспекторы ГАИ, следственно-оперативная группа и скорая помощь, но медикам оставалось только констатировать смерть. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесного транспорта быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость и избегать опасных маневров. Особенно в местах, где рядом обрывы и нет ограждений.