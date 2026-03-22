Мотоциклист сорвался в обрыв и погиб в Приморском крае

Смертельная авария произошла в районе улицы Бабкина во Врангеле. 43-летний водитель мотоцикла ехал по дороге вдоль гаражно-строительного кооператива «Восточный-2», не справился с управлением и съехал в обрыв. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
На место прибыли инспекторы ГАИ, следственно-оперативная группа и скорая помощь, но медикам оставалось только констатировать смерть. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.
Госавтоинспекция призывает водителей двухколесного транспорта быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость и избегать опасных маневров. Особенно в местах, где рядом обрывы и нет ограждений.