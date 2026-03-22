В Красноярске работник автомойки отправился по магазинам с найденной картой

В Красноярске перед судом ответит сотрудник автомойки, похитивший деньги с найденной кредитной карты клиента. Об этом рассказали в краевом МВД. В октябре 2025 года в дежурную часть обратилась горожанка, которая рассказала, что заметила в мобильном приложении банка уведомления о списании денег, однако свою кредитную карту она найти не смогла. Женщина только помнила, что несколько дней назад видела ее в машине перед поездкой на автомойку. Именно там полицейские и нашли подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 41-летний сотрудник. После одной из смен он чистил пылесос и внутри нашел карту. Мужчина не стал сообщать о находке руководству и решил забрать ее себе.