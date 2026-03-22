Полиция задержала подростков, затеявших конфликт в одном из ТЦ Волжского

Двух подростков задержали полицейские после инцидента в торговом центре «Оранж» в городе Волжском. Оба уже попадали в поле зрения полиции и состоят на профучете в ПДН.
Местные паблики со ссылкой на продавцов торгового центра сообщают, что юноша, попавший на видео, не первый раз оскорблял и их, и пожилых охранников, щедро пересыпая речь ненормативной лексикой. Он также бил кулаками по стеклам и разбрасывал выложенный на полки товар.
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщают, что в настоящее время по данному факту назначена проверка. По ее итогам будет принято решение о дальнейшей судье подростков. Тем временем в отношении представителей одного из юных волжан уже составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ. Их ждет штраф до двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что подростка из Волгограда суд может отправит в колонию на пять лет за кражу шоколада, если его вина будет доказана — его вычислил охранник сетевого магазина по камерам видеонаблюдения.