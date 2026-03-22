Мужчина погиб в сгоревшем автомобиле на трассе под Новосибирском

Утром 21 марта в Краснозёрском районе Новосибирской области на трассе Веселовское-Светлое загорелся легковой автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в 08:21, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Прибывшие пожарные оперативно потушили открытое горение. Внутри транспортного средства было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
«Следователи и дознаватели устанавливают причину и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
За минувшие сутки это был третий случай возгорания в автомобильном транспорте в регионе. Ранее утром в Новосибирске на улице Лермонтова огнеборцы за 4 минуты ликвидировали пожар в легковушке, а днём в Коченёвском районе водитель самостоятельно потушил загоревшийся «КАМАЗ» — в обоих случаях пострадавших не было.
Всего за сутки в Новосибирской области зарегистрировано 6 пожаров (два — в жилом секторе, один человек погиб), а также ликвидированы последствия 7 ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.