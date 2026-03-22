Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Воронежской областью в ночь на 22 марта

Минувшей ночью Воронежская область оказалась в числе регионов, подвергшихся атаке беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, в общей сложности над территорией России было перехвачено 25 вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом Минобороны России сообщило утром 22 марта.
Ситуация в Воронежской области начала обостряться еще поздним вечером 21 марта, когда губернатор Александр Гусев объявил о введении режима опасности. Глава региона подтвердил, что силы ПВО остаются в состоянии полной боевой готовности, и призвал жителей сохранять спокойствие, ориентируясь только на официальные сообщения МЧС и областного правительства. На текущий момент в регионе сохраняется режим угрозы атаки с воздуха.
Кстати, накануне ряд муниципалитетов подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Глава региона рассказал, что за ночь в небе над четырьмя районами было в общей сложности ликвидировано семь неприятельских БПЛА.